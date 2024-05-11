Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Kaza, saat 16.00 sıralarında Tokat-Niksar karayolunda meydana geldi. Tokat istikametine seyir halinde olan Bayram Yıldız yönetimindeki 60 AAG 005 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, bariyerlere çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Yıldız, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.