- Gündem

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Tokat'ta cipiyle trafikte seyir halindeyken kalp krizi geçiren Bayram Yıldız (65), direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçip, bariyere çarptı. Yıldız, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kaza, saat 16.00 sıralarında Tokat-Niksar karayolunda meydana geldi. Tokat istikametine seyir halinde olan Bayram Yıldız yönetimindeki 60 AAG 005 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, bariyerlere çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Yıldız, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

# karşı, edildi, ardından, ilk, Sağlık, Kaza, meydana, Polis

11 May 2024 - 21:20 DHA Tokat- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL