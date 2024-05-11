Ekrem İmamoğlu, Issa Raja Kassis’i ağırladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batı Şeria Ramallah Belediye Başkanı Issa Raja Kassis’i misafir etti.
İmamoğlu;
" Filistin Batı Şeria Ramallah Belediye Başkanı Issa Raja Kassis’i misafir ettik. Bir yandan bölgede yaşanan trajediyi her platformada dile getirmeye devam edecek diğer yandan da projelerimizle Filistin Halkının yanında olmayı sürdüreceğiz." sözleriyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.