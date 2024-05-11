Ekrem İmamoğlu, Issa Raja Kassis’i ağırladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batı Şeria Ramallah Belediye Başkanı Issa Raja Kassis’i misafir etti.

İmamoğlu;

" Filistin Batı Şeria Ramallah Belediye Başkanı Issa Raja Kassis’i misafir ettik. Bir yandan bölgede yaşanan trajediyi her platformada dile getirmeye devam edecek diğer yandan da projelerimizle Filistin Halkının yanında olmayı sürdüreceğiz." sözleriyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.