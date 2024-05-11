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AK Parti'li Çelik'ten Filistin çağrısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Uluslararası toplum, gelinen noktada Netanyahu hükümetinin Filistinlilere yönelik barbarca saldırganlığını sona erdirmeye dönük daha somut ve ileri adımlar atmalı; Filistin devletinin tanınması yönünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) baskı yapmalıdır" dedi.

AK Parti'li Çelik'ten Filistin çağrısı mask
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'de tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısının BM Genel Kurulu’nda ezici bir çoğunluk ile kabul edilmesi sevindirici bir gelişmedir. Buna karşılık İsrail'in BM Büyükelçisinin, Filistin kararı sonrası kürsüde kağıt öğütücü makinesiyle BM Anlaşması'nı parçalaması İsrail’in uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha göstermiştir. Uluslararası toplumun BM Genel Kurulu’nda Filistin halkına ve iki devletli çözüme güçlü bir şekilde destek vermesi, Orta Doğu ve dünya barışına dair uluslararası bir mutabakatı ortaya koymaktadır. Dünya milletleri BM Genel Kurulu’nda İsrail'i mahkûm ederken, buna karşı çıkanlar kurallara dayalı uluslararası düzenin karşısında konumlanarak siyasi tarihine kara leke olarak geçecek tarihi bir hata yapmıştır. Uluslararası toplum, gelinen noktada Netanyahu hükümetinin Filistinlilere yönelik barbarca saldırganlığını sona erdirmeye dönük daha somut ve ileri adımlar atmalı; Filistin devletinin tanınması yönünde BMGK’ya baskı yapmalıdır. Cumhurbaşkanımızın en net şekilde vurguladığı gibi haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaya ve barbarlığı durdurmak için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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11 May 2024 - 18:36 DHA Ankara- Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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