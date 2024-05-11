Küme düşen 3. takım oldu

Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında Tuzlaspor, sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla 38 puanda kalan Tuzlaspor, aynı puana sahip Şanlıurfaspor'un averajla gerisinde 16. sırada normal sezonu bitirirken, bu kulvarda küme düşen 3. ve son takım oldu.

Gençlerbirliği ise 51 puanla ligi 8. sırada tamamladı.