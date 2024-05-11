O ülke diskalifiye edildi!

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda finalden kısa bir süre önce Hollanda'yı temsil eden Joost Klein, yarışmadan diskalifiye edildi.
Eurovision organizatörlerinin açıklamasına göre, Hollandalı temsilci Klein'ın, bir ekip üyesine karşı gösterdiği tavır, "yarışma kurallarının ihlali" olarak kabul edildi. Diskalifiye kararının gerekçesi olarak, "İsveç polisinin, yarı final performansı sonrasında yaşanan bir olayla ilgili olarak bir kadın ekibinden üyenin perşembe gecesi yaptığı şikayetin incelenmesi" gösterildi. Açıklamada, "Hukuki süreç devam ederken yarışmaya devam etmek uygun değil. Etkinlikte uygunsuz davranışlara karşı sıfır tolerans politikası izliyoruz. Güvenli ve emniyetli bir ortam sağlamaya kararlıyız" ifadelerine yer verildi.
İSRAİL HEYETİYLE PROBLEM YAŞADI
Düzenlenen basın toplantısında, İsrailli temsilci Eden Golan'a Polonyalı bir gazeteci, "Etkinlikte bulunmanızın diğer katılımcılar için bir güvenlik riski oluşturup oluşturmadığını" sormuştu. Bunun üzerine İsveçli sunucu Jovan Radomir, hemen araya girerek Golan'a "Bu soruya cevap vermek zorunda olmadığını" belirtmişti. Hollandalı temsilci Joost Klein da yüksek sesle "Neden olmasın?" ifadesini kullanmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.