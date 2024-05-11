Türk bileğinin gücünü Avrupa’ya gösterdi

Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası 2-12 Mayıs tarihleri arasında Slovakya’nın başkenti Bratislava düzenleniyor. Şampiyonaya Avrupa’nın bir çok ülkesinden yüzlerce sporcu katılarak dereceye girmek için mücadele ediyor.
Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda 15 Yaş Yıldız Erkekler kategorisinde mücadele eden lise öğrencisi milli sporcu Kaan Aslan, sol kolda Avrupa ikincisi, sağ kolda ise Avrupa şampiyonu olma başarısı gösterdi. Şampiyona sonrası düzenlenen ödül töreninde podyuma çıkan Kaan Aslan, kürsüde Türk bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşı'nı okutarak şampiyonaya gelen Avrupa'daki Türklere büyük bir gurur yaşattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.