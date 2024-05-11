Engin Polat ne paylaştı?

Dilan Polat'ın eşi olan ve Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Engin Polat'ın sosyal medya hesabında dün gece dikkat çeken bir aktivite yaşandı. Polat'ın hesabından, cezaevinin bahçesinden beyaz bir maske paylaşıldı. Paylaşımda herhangi bir ifade bulunmazken, Polat'ın kız kardeşi de paylaşımı alıntılayarak "Ahhh çok özledim abim" notunu ekledi.

Geçtiğimiz günlerde anoreksiya teşhisi nedeniyle tahliye edilen Nihal Candan'ın eşi Faruk Çiçek de aynı saatlerde sosyal medya hesabından benzer bir maskeyi paylaştı. Ancak paylaşımların arkasındaki mesaj henüz merak konusu olmaya devam ediyor.

Birkaç gün önce, Engin Polat'ın görüş sırasında çekilen bir fotoğrafı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bu kare, geniş bir yankı uyandırdı. Kullanıcılar, "Adam kendine iyi bakmış", "İçerde keyfi yerinde gibi duruyor" gibi yorumlar yapmıştı.

İstanbul merkezli altı ilde 1 Kasım'da gerçekleştirilen bir operasyon ve sonraki operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat da dahil olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalarla mahkemeye çıkarılan Dilan Polat ve Engin Polat, 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.