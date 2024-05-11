NALLIHANLILAR EBRU YAŞAR’LA COŞTU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör işbirliğinde, Nallıhan’da muhteşem bir konser düzenlendi.
Belediye binasının önünde toplanan binlerce Nallıhanlılar şiddetli yağmura rağmen ünlü sanatçı Ebru Yaşar’ın şarkılarıyla adeta coştu. Konseri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Belediye ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap ve idare amirleri de izledi. Konser sonunda Nallıhan Belediye Başkanı Dr. Ertunç Güngör sanatçı Ebru Yaşar’a teşekkür plaketi verdi.
MAHALLE MUHTARLARIYLA SOHBET
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konser öncesinde, beraberinde Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap ve idari amirler ile birlikte Nallıhan Belediyesinde Dr. Ertunç Güngör ziyarette bulundular. Nallıhan Belediye Başkanı Öztunç, Mansur Yavaş ve Güngör’ü kapıda karşıladı.
Belediyede baş başa yapılan görüşmeden sonra, heyet halinde Ayhan Sümer Kültür Merkezinde Nallıhan mahalle muhtarları ile bir araya gelerek sohbet ettiler.
KÜLTÜR TURLARIMIZ SÜRECEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmada, kültür turlarının devam edeceğini belirterek ”Salgın hastalık nedeniyle Uzak Doğu'dan turist gelmediğini, bu nedeniyle projenin tam gerçekleşemediğini gördüm. Ama bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Ben özellikle Japonların iğne oyasına düşkünlüğünü çok iyi biliyorum. Ankara'dan ücretsiz otobüsler kaldırıyordum. Burayı görsünler diye. Yine Ankara'dan aynı şekilde kültür turlarını, Kültür Daire Başkanlarımızla devam edeceğiz ki hem Nallıhan'ı ve Nallıhan'ın kültürünü tanısınlar hem de alışveriş yapsınlar." diye konuştu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.