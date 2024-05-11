- Kültür & Sanat

NALLIHANLILAR EBRU YAŞAR’LA COŞTU

Nallıhanlılar şiddetli yağmura rağmen ünlü sanatçı Ebru Yaşar’ın şarkılarıyla coştu. Konseri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör ve Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap ve idare amirleri de izledi.

NALLIHANLILAR EBRU YAŞAR’LA COŞTU mask
NALLIHANLILAR EBRU YAŞAR’LA COŞTU
NALLIHANLILAR EBRU YAŞAR’LA COŞTU
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör işbirliğinde, Nallıhan’da muhteşem bir konser düzenlendi. 

Belediye binasının önünde toplanan binlerce Nallıhanlılar şiddetli yağmura rağmen ünlü sanatçı Ebru Yaşar’ın şarkılarıyla adeta coştu. Konseri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Belediye ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap ve idare amirleri de izledi. Konser sonunda  Nallıhan Belediye Başkanı Dr. Ertunç Güngör sanatçı Ebru Yaşar’a teşekkür plaketi verdi.

NALLIHANLILAR EBRU YAŞAR’LA COŞTU

MAHALLE MUHTARLARIYLA SOHBET

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konser öncesinde, beraberinde Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap ve idari amirler ile birlikte Nallıhan Belediyesinde Dr. Ertunç Güngör ziyarette bulundular. Nallıhan Belediye Başkanı Öztunç, Mansur Yavaş ve Güngör’ü kapıda karşıladı.

Belediyede baş başa yapılan görüşmeden sonra, heyet halinde Ayhan Sümer Kültür Merkezinde Nallıhan mahalle muhtarları ile bir araya gelerek sohbet ettiler.

NALLIHANLILAR EBRU YAŞAR’LA COŞTU

KÜLTÜR TURLARIMIZ SÜRECEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,  burada yaptığı konuşmada, kültür turlarının devam edeceğini belirterek ”Salgın hastalık nedeniyle Uzak Doğu'dan turist gelmediğini, bu nedeniyle  projenin tam gerçekleşemediğini gördüm. Ama bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Ben özellikle Japonların iğne oyasına düşkünlüğünü çok iyi biliyorum. Ankara'dan ücretsiz otobüsler kaldırıyordum. Burayı görsünler diye. Yine Ankara'dan aynı şekilde kültür turlarını, Kültür Daire Başkanlarımızla devam edeceğiz ki hem Nallıhan'ı ve Nallıhan'ın kültürünü tanısınlar hem de alışveriş yapsınlar." diye konuştu.

NALLIHANLILAR EBRU YAŞAR’LA COŞTU

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11 May 2024 - 14:35 - Kültür & Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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