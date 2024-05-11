Başkan Adil Gevrek: Kulübün borcu 15 milyon Euro

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve yönetimi Malatya'da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda kulübün sorunları ele alındı.

Daha iyi olsun diye bıraktığı takımın daha kötüye gittiğini ve bu yüzden yeniden başkan olduğunu ifade eden Gevrek, "Bu takımda yolsuzluk bulamazsınız fakat usulsüzlük ararsanız bulursunuz. Daha iyi olsun diye bıraktığımız takım maalesef daha kötü oldu. Ben böyle olacağını bilseydim bırakmazdım. Belki de Türkiye'de ilk defa bir takım müfettişler tarafından incelendi. O zaman bütün kulüpleri inceleyin. Bu takımda bir yolsuzluk ararsanız bulamazsınız ama usulsüzlük derseniz bulursunuz. Hepinizin önünde söylüyorum bir yolsuzluk bulursanız bütün borcu ben ödeyeceğim. Boşuna uğraşmayın. Sıkıntıların yaşanmadığı bir dönemde takıma yönetici bulmak kolay fakat sıkıntılı bir dönemde yönetici bulmak zor. Sıkıntılı süreçte olmamıza rağmen yine de yönetimi devraldık. Bu takımın kurtulmasının 4 ayağı var. Yönetim olarak biz elimizden geleni yapacağız ve borcun yüzde 30'unu karşılayacağız. Bir kısmı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle olmak zorunda. Bir kısmına buradaki üç belediyenin desteği olmalı. Son olarak borcumuzun bulunduğu futbolcular ile uzlaşma yoluna gideceğiz. Bu 4 ayağı bir araya getiremezsek biz bu borcun içinden çıkamayız. Malatya'ya hele hele böyle bir deprem geçirmiş kente destek ne zaman verilecek?" dedi.

"KULÜBÜN BORCU 15 MİLYON EURO"

Yeni Malatyaspor Kulübü'nün toplam borcunun 15 milyon Euro olduğunu ifade eden Gevrek, bu borcun kapanabilecek bir borç olduğunu ifade etti.

Gevrek, "Ben bu borcu öderim dersem yalan söylemiş olurum. Göreve geldiğim gün de söyledim. Bu işi yerel yönetimler ile el ele vererek çözmemiz gerekiyor. Yeni sezon yaklaşıyor. Bu ligde oynayacak oyuncu lazım. 4-5 oyuncumuzun dışında gençlerimiz var. Bu kadro ile ligde mücadele edemezsiniz. Biz bu kentin Yeni Malatyaspor'a ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden önümüzdeki sezon maçlarımızı farklı yerlerde değil kentimizde oynamak istiyoruz. Stadyum ve tesisler ile alakalı sorunlarımıza da ayrıca Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ilettik" diye konuştu.