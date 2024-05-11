Cinayetin nedeni çocuk kavgası çıktı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Baraj Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet G. ve Sıtkı Fidan, arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet G., Fidan'ı göğsünden bıçakla yaraladı. Fidan kanlar içinde yere yığılırken, Ahmet G. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Fidan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa süre sonra kaçan Ahmet G. ve olay yerinde bulunan yakını Muhammed Emin G.'yi gözaltına alındı.

Şüphelilerden Ahmet G.'nin ilk ifadesinde Sıtkı Fidan ile komşu olduklarını, çocukları arasında çıkan kavga nedeniyle gün içinde tartışıp ayrıldıklarını ve daha sonra yeniden karşılaştıklarında kavga ettiklerini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.