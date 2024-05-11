Cinayetin nedeni çocuk kavgası çıktı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Baraj Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet G. ve Sıtkı Fidan, arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet G., Fidan'ı göğsünden bıçakla yaraladı. Fidan kanlar içinde yere yığılırken, Ahmet G. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Fidan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa süre sonra kaçan Ahmet G. ve olay yerinde bulunan yakını Muhammed Emin G.'yi gözaltına alındı.
Şüphelilerden Ahmet G.'nin ilk ifadesinde Sıtkı Fidan ile komşu olduklarını, çocukları arasında çıkan kavga nedeniyle gün içinde tartışıp ayrıldıklarını ve daha sonra yeniden karşılaştıklarında kavga ettiklerini söyledi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.