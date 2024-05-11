İstanbul Bir Masal, tuvalle buluştu

10-29 Mayıs tarihleri arasında Başkentlilerle buluşacak olan “Mario Levi’nin Ardından” isimli sergi açılış kokteyli ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Küratörlüğünü Süreyya Su’nun yaptığı, Çankaya’da Fırça Sanat Galerisi’nde seyircisiyle buluşan serginin sanatçısı Songül Canerik’in Mario Levi’nin “ İstanbul Bir Masaldı” adlı romanından etkilenerek ve bu romanı okurken düşlediklerini fırçasıyla tuvale taşıdığı 33 eser ay sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Sanatçı Canerik, “Mario Levi’nin kitabından esinlenerek, etkilenerek yaptığım bu resimler aslında benim hayatımdan da izler taşıyor. Bu sergi sadece yansıttıklarının dışında Mario Levi’nin bu sergiyi görememesinden kaynaklı ayrı bir hüzün taşıyor. Bu sergiyi dünya gözüyle görmesini çok isterdim fakat en azından adını anmak, sergiyi açmak beni yine de çok mutlu ediyor” dedi.

Sergide beğeniye sunulan 33 eserin dışında kitabın aslında çok daha fazla resme gebe olduğunu da dile getiren Canerik, kitaptan yüzlerce eserin daha çıkabileceğinin de müjdesini verdi.

Tuvale taşınanların genel olarak hayat kadar hüzünle, azınlıklık kavramıyla bir bağı olduğunu da söyleyen sanatçı, “Tekil-Çoğul kavramını, filozof Jean-Luc Nancy’nin tanımladığı anlamda, bir azınlık yazar olan Mario Levi’nin kimlik mefhumu için kullanıyoruz. Zira bir tekillik çoğulluktan ayrı düşünülemez. Tekillik ve çoğulluk Mario Levi’nin azınlık kimliğinde olduğu gibi iç içe geçmiştir. Tekillik ‘ile olmaktır2, beraber olmaktır, ortaklık içinde aidiyet ilişkisi kurmaktır. Tıpkı Mario Levi gibi. Ona ne zaman kendisini gerçek ait ettiği yer sorulsa, Levi şunu söyler: ‘Benim ait olduğum vatan Türkçedir. Çünkü ben ancak orada gerçek anlamda var olduğumu hissedebiliyorum.’ Dolayısıyla Levi, bir azınlık olarak çoğunlukla ilişkisini dil ortaklığı üzerinde kurmakta, duygu ve düşüncelerini en iyi ifade ettiği dili yurt tutmaktadır. Nitekim Heidegger’in dediği gibi, Dil, varlığın evidir.” dedi.

Sanatçının eserleri ay sonuna kadar Fırça Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Songül Canerik Kimdir?

1981 yılında Pülümür’de doğdu. 2006’da Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. 2018’de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü’nde “19. ve 20. Yüzyıl Avrupa Resim Sanatında Otoportrede Sembol Kullanımı” başlıklı teziyle Ahmet Umur Deniz Atölyesi’nde yüksek lisansını tamamladı. 2 kişisel resim sergisi, 1 fotoğraf sergisi açtı. Ulusal ve uluslararası fuarlarda resimleri sergilendi. Çok sayıda karma sergiye, ulusal ve uluslararası çalıştaylara katıldı. Çalışmalarını Beyoğlu Tokatlıyan Han’daki atölyesinde sürdürmektedir.