IDF, sivil halkın tahliye edilmesi emrini verdi

IDF, bugün yaptığı açıklamada Refah ve Cebaliye kentlerinde düzenlenen operasyonlar sebebiyle sivil halkın bölgeden tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti. Açıklamada, “IDF, Cebaliye ve çevresindeki sivil nüfusa Batı Gazze Şehri'ndeki barınaklara geçici olarak tahliye çağrısında bulundu. Bu, sivil halka verilen zararı azaltmak ve sivilleri savaş alanından uzaklaştırmak için uluslararası hukuka uygun olarak yapılıyor. Geçici tahliye çağrıları, el ilanları, SMS mesajları, telefon görüşmeleri ve Arapça medya yayınları aracılığıyla bölge sakinlerine duyuruluyor.

IDF'nin doğu Refah'ın belirli bölgelerindeki hassas operasyonlarının devamı amacıyla, IDF, doğu Refah'taki diğer bölgelerdeki nüfusun da geçici olarak Al-Mawasi'deki genişletilmiş İnsani Yardım Bölgesine tahliye edilmesi çağrısında bulundu” denildi.

“YENİ TAHLİYE EMİRLERİNDEN 300 BİN KİŞİ ETKİLENDİ”

UNRWA, IDF’in Refah ve Cebaliye kentlerinde verdiği tahliye emirleri sebebiyle 300 bin kişinin yerinden edildiğini ve saldırıların devam ettiğini belirtti. Açıklamada, “Bu sabah Refah'ta nereye baksanız aileler toparlanıyor. Sokaklar boş. Şu anda 300 bin kişinin etkilendiği tahmin ediliyor. Güney Gazze'deki Refah merkezi ve Kuzey Gazze'deki Cebaliye'ye doğru yeni alanlar için tahliye emri çıkarıldı” denildi.