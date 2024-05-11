Bakırköy'de cep telefonu kuyruğu

Bakırköy Çobançeşme Koşuyolu Bulvarında bulunan bir AVM’de 3 gün önce açılan elektronik mağazasında bugün bazı elektronik cihazlarına indirim uygulandı. İndirimi duyan bazı vatandaşlar sabah 08.00 de AVM’nin önünde kuyruğa girdi. Alışveriş merkezinin saat 10.00’da açılması ile birlikte indirimli ürünlerden almak isteyenler mağazanın önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Uzun süre kuyruktan bekleyenlerin ayakta beklemekten yorulunca bankta oturduğu görüldü. En çok ilginin 38 bin yerine 34 bin liraya satılan telefona olduğu belirtildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.