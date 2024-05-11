Teknik Direktör hayatını kaybetti

Kalp krizi nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybeden Cangök'ün vefatı camiada büyük üzüntüye neden oldu. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Balıkesir Şubesi'nin başkanlığını da yapan Can Cangök'ün cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Paşa Camisi'nden kaldırılarak Çınarlıdere Mezarlığı'na defnedilecek.
Kırmızı-beyazlı kulüp Cangök için, "Balıkesirspor’umuzun eski futbolcu ve teknik direktörlerinden Can Cangök’ü kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Kırmızı-beyazlı kulübümüzün efsaneleri arasına adını çoktan yazdıran merhum Cangök’e Allah’tan rahmet, akrabaları, yakınları, sevenleri ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz" mesajını yayımladı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.