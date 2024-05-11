Naci Görür'den kınama

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya Time Haber ve Malatya Net Haber'i kınadı. Görür, kendisinin izni olmadan başka biri ile resminin yan yana konulduğunu ve fotoğrafın tartışma havası yarattığını ifade ederek, tepkisini gösterdi.

Naci Görür'ün açıklaması şu şekilde; "Malatya time haber ve Malatya net haber sitelerini kınıyorum. Benim iznim olmadan resmimi biri ile yan yana koyarak sanki onunla tarışıyorum havası vermek ayıptır. Ben görüşümü kendi X hesabımdan yazdım. Söylemlerimi farklı şekilde kullanmak habercilik değildir. Halkıma ve izleyicilerime duyurulur, sevgiyle"