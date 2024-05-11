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Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

Kağıthane’de, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç sürücüsü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kırmızı ışıkta bekleyen iki araca çarptı.

Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı
Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı
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İstanbul, Hamidiye Mahallesi Çilem Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, hafif ticari aracın sürücüsü Anıl İ., aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kırmızı ışıkta bekleyen Alparslan S.'nin kullandığı otomobile ve Şener Battal'ın kullandığı hafif ticari araca çarptı. Araçlardan biri çarpmanın etkisiyle trafik lambasını kırarak askıda kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, trafiği durdurup güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan Anıl İ. ile yolcu koltuğunda oturan oğlunu ve sürücü Alparslan S.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"İKİMİZİN ARASINA DALDI"

Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü Şener Battal, "Kırmızı ışıkta durmuştum. Yanımdan bu mavi hafif ticari araç bana vurarak sekti, daha sonra siyah otomobili de bu hale getirdi. Durum bundan ibaret. Siyah araba da kırmızı ışıkta duruyordu, ikimizin arasına daldı, bana vurunca yavaşladı. Kaza yola da taşabilirdi. Siyah otomobilin şoförü belim ağrıyor dedi, kontrol için tedbir amaçlı hastaneye gitti. Mavi hafif ticari aracın şoförü de yaklaşık on dakika baygın kaldı. Yolcu koltuğunda küçük bir çocuk vardı, o da tedirgin. Ayağını burkmuş, onu da hepsiyle beraber ambulans hastaneye götürdü" dedi.

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11 May 2024 - 12:02 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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