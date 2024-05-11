Sandıklı'da kurbanlık satışları başladı

Afyonkarahisar Sandıklı ilçe merkez ve köylerindeki üreticiler, besihane ve pazarlarda kurbanlık satışına başladı. Alıcıyla anlaşılması halinde bayrama kadar hayvanları besleyip bayramda da kesim işlerini gerçekleştiren üreticiler, büyükbaş hayvanları 50 ile 150 bin lira, küçükbaş hayvanları ise 10 ile 20 bin lira arasında fiyata satıyor. Hayvan üreticisi İsmail Arı, "Kurbanlıklarımızı yetiştirip bayrama hazır hale getirdik. Kurbanlık alacaklar hayvanın ön iki dişine kuyruk, kalağına dikkat etmeli" dedi. Arı, hayvan hastalığına karşı üreticilerin de dikkatli olması gerektiğine belirtti.