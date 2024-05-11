Altındağ'da dolu dolu anneler günü

Altındağ’da Anneler Günü etkinlikleri başladı... Altındağ Belediyesi Şair Baki Kültür Merkezi’nde düzenlenen program, birbirinden özel gösterilere sahne oldu. Anneler Günü’ne özel olarak hazırlanan program, Altındağlı vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Programın açılış konuşmasını Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki yaptı.

“ANNELER BAŞ TACIMIZ…”

Başkan Tiryaki, ”Anneler baş tacımız… Anne sevgisi her sevgiden üstündür. Annelerimizin kıymetini yalnızca Anneler Günü’nde değil, her gün bilmeliyiz. Cennet annelerin ayakları altındadır... Şehit ve gazi anneleri ve eşleri başta olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Başkan Tiryaki, konuşmalarının ardından anne konulu şiirlerden dörtlükler okuyarak, katılımcıları duygulandırdı. Şair Sezai Karakoç’tan dörtlükler okuyan Başkan Tiryaki, Şair Mehmet Atilla Maraş’ın “Aney” isimli duygu yüklü şiirini de seslendirdi. Başkan Tiryaki, daha sonra İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un “Çanakkale Şehitlerine” isimli şiirini okudu. Salonda bulunan misafirler gözyaşlarına boğuldu.

ANNELERDEN RESİMLER, GENÇLERDEN ŞİİRLER

Programda ayrıca, Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi kadınların “Anne” konulu eserleri sergilendi. Sergiye katılan eserler büyük beğeni topladı. Piri Reis Gençlik Merkezi üyesi minik Akif Bellek, usta şair Necip Fazıl’ın “Anneciğim” isimli şiirini seslendirdi. Daha sonra, sahneye çıkan Aydınlıkevler Gençlik Merkezi üyeleri, Zübeyde Şaşmaz ve Yiğit Kaya, İbrahim Sadri’nin “Hoşçakal Anne” şiirini okudu. Katılımcılar, duygu dolu anlar yaşadı. Program, Altındağ Belediyesi Güneşevler Kreşi öğrencilerinin, “Yedi Bölge Halk Oyunu” gösterisi ile renklendi.

ŞEHİT AİLELERİNE ANLAMLI HEDİYE

Başkan Tiryaki daha sonra, programa katılan şehit annelerine, şehit evlatlarının aziz hatırasını yaşatması için dikilen fidanların sertifikalarını takdim etti. Program, Altındağ Belediyesi Koro Şefi Cengiz Taşkent ve koro ekibinin Anneler Günü’ne özel olarak hazırladığı “Yeşilçam Şarkıları” konseri ile sona erdi.