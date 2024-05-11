Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu başladı

Beşiktaş Kulübü'nde yeni tüzüğün genel kurula sunulması ve oylanmasıyla ilgili Tüzük Tadili ile İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda başladı. Siyah-beyazlı kulüpte Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulunun hazır bulunduğu toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Toplantının başında konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, 2024 Paris Olimpiyatları’nda yarışmak için kota alan milli güreşçi Nesrin Baş’ı kutladı.

Başkan Hasan Arat, "Beşiktaş halkın takımıdır. Genel Kurulumuz ne diyorsa odur. Beşiktaş kurulduğu günden itibaren hep en üst düzeyde yarışın içindedir. Beşiktaş hep yarışın içindedir. Beşiktaş bugün Türk sporundaki ilkleri tüzükle beraber sunacaktır. Teknoloji inanılmaz hızla gelişiyor. Bu hızlı gelişimde, yakın zamanda yine köklü değişiklikler yapmak zaruri olacaktır" ifadelerini kullandı.