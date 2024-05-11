2 çocuk annesi kadının bilek gücüyle hayat mücadelesi

Emin YEŞİL- İSTANBUL

17 yıl önce Erzurum'da evlenen ve İstanbul'a yerleşen 40 yaşındaki Rabia Çiftçi , ilk olarak parklarda balon ve pamuk şeker satmaya başladı. Bir kişinin, seyyar dönme dolap işi yaptığını gören Çiftçi, demirciye giderek dönme dolap yaptırdı. Yaklaşık 17 yıldır Sultangazi'de sokak, park ve okul önlerini gezen Çiftçi, hem 90'ların geleneğini yaşatıyor hem de aile bütçesine katkı sunuyor.

"ÇOCUKLARIMA BAKMAKLA YÜKÜMLÜYÜM"

Çiftçi, "Evlendiğimden beri, yaklaşık 17 yıldır bu işi yapıyorum. Cumartesi ve Pazar günleri hava şartları iyi ise parklara gidiyorum. Hafta içi de okul önlerine geliyorum ama her gün çıkmıyorum. Çünkü 2 çocuğum var. Çocuklara bakmakla da yükümlüyüm. Ben normalde ilk olarak balon satıyordum. Başka kişiler seyyar dönme dolap ile geliyorlardı. Onların işleri iyiydi. Ben saatlerce bir balon satmak için bekliyordum. Baktım dönme dolap işi güzel oluyor. Bende dedim neden olmasın? Sonra bir demirciye dönem dolap yaptırarak, işe başladım. Normalde ben 4 dakika için 10 TL alıyordum. Ama erkek meslektaşlarım fiyatı 20 TL'ye yükselttiler. Ben de fiyatı 15 TL'ye yükselttim. Ama 10 TL de kurtarıyor. Zabıtalarla ise aram hiç iyi değil. Onlar beni sevmiyor, ben de onları sevmiyorum. Onlar da işini yapıyor ama ben de işimi yapıyorum. Silahlı güvenlik kursuna gittim ve bu kursu bitirdim. Çocuklarından dolayı AVM'lerde çalışmak istemedim. Oralarda çalıştığım zaman çocuklarıma ne kadar verimli olabilirim. Ben kamu kurumlarında çalışmak istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmak istiyorum. İnşallah, bu isteğim olur" dedi.

"KADIN OLARAK BU İŞİ YAPAN TEK KİŞİYİM"

Yaşadığı zorluklara da değinen Çiftçi, "Benim için zor oluyor. Dönme dolabı rampadan yukarı ilerletmek zor. Çünkü bir güç istiyor. Mecbur çocuklarımın rızkını kazanmak zorundayım. Yaklaşık bu işi yapan 60 kişi var. Kadın olarak bir tek bu işi ben yapıyorum. Bundan dolayı da kendimle gurur duyuyorum. Kadın olarak bu işi yaptığım için beni yeren de oluyor, takdir eden de oluyor. Yerenlere kulak tıkıyorum, takdir edenlere de 'yolun açık, Rabia devam et diyorum.' Baba 'bu erkek işi. Utanmıyor musun?' deyip, gerenler çok oluyor. Ben utanılacak bir şey yapmıyorum. Çalmıyorum, çırpmıyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Rızkımı kazandığım için de çok mutlu oluyorum. 'Bir gün birisi beni fark edip, haber yapar mı? diye hep aklımdan geçiyordu. Haberlere konu olan kadın haberlerini merakla izlerdim. Gelip beni haber yaptığınız için teşekkür ederim" diye konuştu.