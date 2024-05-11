Çilekte ilk hasat dönemi başladı

Çilek üretiminin her geçen yıl artarak devam ettiği ilçede, bu yıl yaklaşık 80 dekarlık alanda yapılan çilek üretimi yağışlardan dolayı geçen yıla oranla düştü ancak, üreticiler pazar sıkıntısı yaşamıyor.

'PAZAR SORUNU YOK'

Battalgazi ve Kale ilçeleri Ziraat Odası Başkanı Bayram Alışık, çileğin pazar sorunu olmayan bir ürün olduğunu belirterek,"Kale çileğimiz birçok alanda kullanılabilen bir meyvedir. Bu sene yağışlardan ötürü hasat geçen yıla oranla biraz daha düşük. Şuan 50-60 TL'den alıcı bulan çilek market raflarında 80-90 TL'ye satılabiliyor. 70- 80 dekarlık alanda çilek üretimi yapan üreticilerimiz, çilek üretimini daha fazla yapmak istiyor. Bu konuda çiftçilerimiz yetkililerimizden destek bekliyor" dedi.

13 dönümlük alanda çilek üreticiliği yapan Mustafa Gökhan, çilekte yağışlardan ötürü hasada birkaç gün gecikmelide olsa başladıklarını ifade etti. İklim koşullarının çilek üreticilerini zorladığını fakat buna rağmen yine de iyi verim aldıklarını belirten Gökhan, "8 yıldır çilek üreticiliği yapıyorum. Yağışlar gerçekten iklim bizi çok etkiliyor. Satışta hiçbir problemimiz yok ama üretimde gerçekten zorlanıyoruz bu sene. Şuanda kilosu 50 ila 60 TL arasında manav ve marketlere satıyoruz. İşçi maliyetleri bu yıl fazla olduğundan çok fazla kazanamıyoruz. Gönül isterdi ki daha çok kazanalım. İşçi maliyetleri yüksek ama biz çileğe zam yapamıyoruz. Geçen yıl 40'TL ye sattığımız çileği bu yıl 50 TL'den satıyoruz. Bizim bu ürünü 80-90 TL'ye satmamız gerekiyor ki mutlu olalım. Biz Kale'de çilek üretimini devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Haber: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA