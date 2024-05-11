"Ülke felakete sürükleniyor"

Cumhuriyet Halk Partisi CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmede bulundu. TÜİK'in tamamıyla iktidara ait bir kurum olduğunu savunan ve iktidarın halkı sahte verilerle oyalamaya çalıştığını söyleyen Engin Doğan,gerçek enflasyonun çarşı ve pazarda alenen hissedildiğini ifade ederek şunları söyledi:" Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizi derin endişeyle izliyoruz. Enflasyonun alarm verici seviyelere ulaşması ve halkın temel gıda maddelerine erişiminde yaşanan zorluklar, halkımızı derinden etkilemektedir.

ENAG ve TÜİK verilerine göre enflasyonun %125 ve %70 civarında seyrettiği bir dönemde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon tahmininin %38 olarak belirlenmesi gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bu tahmin, ekonomi yönetiminin ciddiyetsizliğini ve sorumluluktan kaçışını göstermektedir. Günlük hayatta karşılaşılan fahiş fiyat artışları da halkımızın yaşadığı sıkıntıları gözler önüne sermektedir. 1 kilo kıyma 520 lira, 1 litre süt 45 lira ve 1 kilo beyaz peynir 250 lira gibi rakamlar, vatandaşlarımızın temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini göstermektedir.

Saray erbabını pazara, markete davet ediyoruz. Halkımızın yaşadığı yoksulluğu, çocuklarımızın gıdaya erişimindeki zorlukları görmelerini istiyoruz. Halktan kopuk olan AKP'nin yanlış ekonomi politikaları, ülkemizi felakete sürüklemektedi