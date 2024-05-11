Çankaya'da sanata engel yok

Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi bireyleri eğitmenleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında muhteşem bir gösteriye imza attı. Yılmaz Güney Sahnesinde düzenlenen ‘Fark Yaratan Sanat Etkinlikleri’ izleyicilere keyifli anlar yaşattı.
Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezinde müzik ve dans eğitimi alan bireyler gerçekleştirdikleri performansla büyük mutluluk yaşadı. Ailelerinin de yalnız bırakmadığı bireyler etkinlik sonunda sahneye çıkarak gönüllerince dans etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.