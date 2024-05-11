Çankaya'da sanata engel yok

Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi bireyleri eğitmenleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında muhteşem bir gösteriye imza attı. Yılmaz Güney Sahnesinde düzenlenen ‘Fark Yaratan Sanat Etkinlikleri’ izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezinde müzik ve dans eğitimi alan bireyler gerçekleştirdikleri performansla büyük mutluluk yaşadı. Ailelerinin de yalnız bırakmadığı bireyler etkinlik sonunda sahneye çıkarak gönüllerince dans etti.