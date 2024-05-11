11 May 2024 - 11:23- Kültür & Sanat G:

Çankaya'da sanata engel yok

Çankaya Belediyesi Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim alan bireyler, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla sergiledikleri performanslarıyla büyük alkış aldılar.

Çankaya'da sanata engel yok mask

Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi bireyleri eğitmenleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında muhteşem bir gösteriye imza attı. Yılmaz Güney Sahnesinde düzenlenen ‘Fark Yaratan Sanat Etkinlikleri’  izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

 Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezinde müzik ve dans eğitimi alan bireyler gerçekleştirdikleri performansla büyük mutluluk yaşadı. Ailelerinin de yalnız bırakmadığı bireyler etkinlik sonunda sahneye çıkarak gönüllerince dans etti.

 

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11 May 2024 - 11:23 - Kültür & Sanat

Mahreç  Şevval Ateş

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