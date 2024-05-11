Beton mikseri, bariyerleri parçaladı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL

Kaza, saat 09.00 sıralarında, İnkilap Mahallesi Küçüksu Caddesi’nde meydana geldi .İddiaya göre 34 GJN 779 plakalı beton mikseri şoförü Bülent Varol, seyir halindeyken önündeki aracın fren yapmasıyla yavaşlamak için frene bastı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, orta refüjdeki demir bariyerleri parçalayarak yolun karşısına geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri her iki yönde birer şeride dubalar koyarak güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri, parçalanan bariyerleri ve devrilen ağacı iş makineleriyle kaldırdı. Kısa süreli yaşanan trafik yoğunluğu, kazaya karışan beton mikserinin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Beton mikseri şoförü Bülent Varol, "Hekimbaşı tarafından geliyordum. Önümdeki araç fren yapınca bende frene bastım. Araç yalpalayıp demirleri parçalayıp yolunu karşısına geçti. Yağıştan dolayı hakimiyeti kaybettim" diye konuştu.