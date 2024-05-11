Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Ukrayna Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Rusya’nın zırhlı araçlarla savunma hatlarını aşmaya çalıştığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Ukrayna Savunma Kuvvetleri, Harkiv bölgesindeki kalelerimizi savunuyor. Gecenin başlamasıyla birlikte Rus işgalciler, topçu desteğiyle savunmamızın ilk hattına ateş açtı. Saat 05.00 sıralarında düşman zırhlı araçlarla savunma hattımızı aşma girişiminde bulundu.
Şu an itibarıyla bu saldırılar püskürtüldü. Cephenin bu bölgesindeki savunmayı güçlendirmek için yedek birimler konuşlandırıldı. Ukrayna Savunma Kuvvetleri düşmanın saldırısını durdurmaya devam ediyor. Mevzilerimizi savunmak için gerekli metanet ve cesareti gösteren her asker, çavuş ve subaya minnettarız” denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.