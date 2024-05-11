- Asayiş

Minibüs devrildi: 1'i ağır, 15 yaralı

Malatya'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği minibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır, 15 kişi yaralandı.

Minibüs devrildi: 1'i ağır, 15 yaralı mask
Minibüs devrildi: 1'i ağır, 15 yaralı
Minibüs devrildi: 1'i ağır, 15 yaralı
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Kaza, sabah saatlerinde Çelikhan-Malatya yolu üzerindeki Kozluk Mahallesi'nde meydana geldi. T.N.'nin kontrolünü yitirdiği 02 AEP 394 plakalı yolcu minibüsü devrildi. Kazada minibüs sürücüsü ve 14 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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11 May 2024 - 11:15 DHA Malatya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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