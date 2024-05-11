Otomobille uyuşturucu sevkiyatı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İzmir’den Aydın'ın Köşk ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Önlem alan jandarma, şüpheli bir otomobili, dün akşam saatlerinde Köşk ilçe girişinde durdurdu. Yapılan aramada, iç kısımda farklı yerlere gizlenmiş toplam 135 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki U.A. ve E.E. gözaltına alındı.

2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.