Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) “Ankara Miras Etkinlikleri” programı kapsamında, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde Araştırmacı-Yazar Tolga Aydoğan ağırlandı.
ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise o anlar paylaşılarak şu ifadeler kullanıldı, “Ankara Miras Etkinlikleri” programı kapsamında, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde Araştırmacı-Yazar Tolga Aydoğan’ı ağırladık. Aydoğan katılımcılara, Orhan Veli Kanık ve Ankara üzerine yaptığı araştırmalar sonucu ortaya çıkan; anı, fotoğraflar, belgeler ve yaptığı röportajlar ile oluşturduğu arşivsel çalışmasını anlattı.
“Ankara Miras Etkinlikleri” programı kapsamında, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde Araştırmacı-Yazar Tolga Aydoğan’ı ağırladık.
Aydoğan katılımcılara, Orhan Veli Kanık ve Ankara üzerine yaptığı araştırmalar sonucu ortaya çıkan; anı, fotoğraflar, belgeler ve yaptığı… pic.twitter.com/HBujUKoXs2
— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) May 11, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.