- Yaşam

"Ankara Miras Etkinlikleri"

“Ankara Miras Etkinlikleri” programı kapsamında, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde Araştırmacı-Yazar Tolga Aydoğan ABB'de ağırlandı.

"Ankara Miras Etkinlikleri" mask

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) “Ankara Miras Etkinlikleri” programı kapsamında, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde Araştırmacı-Yazar Tolga Aydoğan ağırlandı.

ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise o anlar paylaşılarak şu ifadeler kullanıldı, “Ankara Miras Etkinlikleri” programı kapsamında, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde Araştırmacı-Yazar Tolga Aydoğan’ı ağırladık. Aydoğan katılımcılara, Orhan Veli Kanık ve Ankara üzerine yaptığı araştırmalar sonucu ortaya çıkan; anı, fotoğraflar, belgeler ve yaptığı röportajlar ile oluşturduğu arşivsel çalışmasını anlattı.

# ABB, miras etkinlikleri, ISE, ile, Sosyal Medya, sosyal, Ankara

11 May 2024 - 10:56 Ankara- Yaşam

Mahreç  Melisa Sapaz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL