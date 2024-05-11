Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) “Ankara Miras Etkinlikleri” programı kapsamında, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde Araştırmacı-Yazar Tolga Aydoğan ağırlandı.

ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise o anlar paylaşılarak şu ifadeler kullanıldı, “Ankara Miras Etkinlikleri” programı kapsamında, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde Araştırmacı-Yazar Tolga Aydoğan’ı ağırladık. Aydoğan katılımcılara, Orhan Veli Kanık ve Ankara üzerine yaptığı araştırmalar sonucu ortaya çıkan; anı, fotoğraflar, belgeler ve yaptığı röportajlar ile oluşturduğu arşivsel çalışmasını anlattı.