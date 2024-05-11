Daireyi ateşe verdiler

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Suriye uyruklu Muhammed Almohammed ve Ahmad Almohammed kiracı olarak oturdukları evde kendi aralarında sürekli kavga etmeleri üzerine ev sahibi Eyüp Arslan, daireyi boşaltmalarını istedi. Daha sonra ise evde yaşayan Suriyelilerden biri, gece saatlerinde evin camlarını kırarak daireyi ateşe verip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken polis ekipleri evi yaktığı iddia edilen şüpheli ve kardeşini gözaltına aldı. Ev sahibi şikayetçi olurken şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

"EVİMİ BOŞALTIN DEMİŞTİM"

Ev sahibi Eyüp Arslan, "Zararımın karşılanması için karakola şikayetçi oldum. Gürültü olmuş ama ben yatıyordum duymadım. Daha önce kendi aralarında kavga ediyorlardı. Akrabalarına buranın bir aile apartmanı olduğunu söylemiştim. 2 haftaya kadar evimi boşaltmalarını söylemiştim. Bu olay geldi başımıza" dedi. Ev sahibini yeğeni Harun Arslan ise, "Olay olduğunu söylediler ben de gece geldim. Geldiğimde yangın sönmüştü. Olayın kasti olup olmadığı belli değil. Akrabaları zararın karşılanacağını söylemiş. Akli dengesinin de yerinde olmadığını söylüyorlar ama şu an için bildiğimiz bu. Camdan çıkıp kuran okuya okuya yakmış" dedi.