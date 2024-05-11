- Yaşam

Damada ‘mezar taşı’ şakası

Antalya'da evlenen Figen ve Yunus Emre Şan çiftinin düğününde, damadın arkadaşları, mezar taşı ve karanfillerle şaka yaptı.

Damada ‘mezar taşı’ şakası mask
Damada ‘mezar taşı’ şakası
Damada ‘mezar taşı’ şakası
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Döşemealtı ilçesindeki bir düğün salonunda evlenen Figen ve Yunus Emre Şan çiftinin düğününde ilginç anlar yaşandı. Damadın arkadaşları, çift fotoğraf çektirmek için beklediği sırada ellerinde üzerinde 'Yunus Emre Şan, aramızdan ayrılış tarihi, saygı ve özlemle' yazılı mezar taşı ile salona girdi. Siyah kıyafetler ve karanfillerle salona giren arkadaş grubunu gören çift ve davetliler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mezar taşını salona getirip masanın önüne koyan gençler, sırayla ellerindeki karanfilleri bıraktı. Gülüşmeler arasında çiftin yanına giden damadın arkadaşları, mutluluk diledikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Düğün salonu sahibi İlyas Can ise gençlerin eğlence anlayışı olarak farklı bir yol tercih ettiğini, misafirlerin ve çiftin şakayı beğendiğini söyledi.

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11 May 2024 - 10:51 DHA Antalya- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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