Antalya'da 'Huzur Akdeniz' uygulaması

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından dün akşam 'Huzur Akdeniz' uygulaması başlatıldı. Uygulamada çeşitli birimlerdeki emniyet ekipleri Antalya sokaklarında denetim gerçekleştirdi. Uygulamaya il genelinde 200 ekipte yaklaşık 4 bin emniyet personeli katıldı. 658 kilometrelik sahil bandı boyunca ekipler tekneler ile denetimlere katılırken, helikopter ve dronlar da şehir merkezinde uçuş yaptı. Tarihi Kaleiçi sokaklarında başlayan uygulamaya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik de katıldı. Çevik, Kaleiçi'nde işletmesi bulunan esnafları ziyaret edip, yerli ve yabancı turistlerle konuştu.

4 BİN PERSONEL 200 EKİP GÖREV YAPIYOR

İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, "300 personelle sadece trafik uygulamasını gerçekleştiriyoruz ve devam ettiriyoruz. Onun dışında huzur uygulamamız kapsamında genel asayiş, ilimiz genelinde yaklaşık 4 bin personelin katılımıyla 200 ekip, 50 motorize yani motosiklet timlerimiz olmak üzere tabii burada helikopter ve dron desteklerimiz de mevcuttur. Sahil bandı boyunca, 658 kilometrelik hat boyunca deniz limanı şube müdürlüğümüze ait teknelerimizle de sahil bandında aynı şekilde arkadaşlarımız orada seyirlerini icra ediyor. Yaklaşık 200 ekip, artı 50 motosiklet timi, 1 helikopterimizin havadan katkısı ve dronlarımızla şu an itibarıyla 'Huzur Akdeniz' uygulamamızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

TURİSTE ANTALYA'NIN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİ SORDU

Kaleiçi'nde bulunan işletmeleri gezen Emniyet Müdürü Orhan Çevik, bir restoranda oturan Belaruslu turiste kendini tanıtarak, "Nasıl, mutlu musunuz, memnun musunuz huzurdan güvenlikten" diye sordu. Çevirmen yardımıyla soruyu yanıtlayan Michael adlı turist, huzurdan ve güvenlikten memnun olduklarını, doğa yürüyüşü yaptıklarını ve birkaç gündür gezdiklerini söyledi.

'MEMNUNİYETLERİ GÖRDÜK BU BİZİ MUTLU EDİYOR'

Emniyet Müdürü Orhan Çevik, "Memnuniyetleri gördük hep birlikte. Bu bizi mutlu ediyor. Ülkemiz adına bir İl Emniyet Müdürü olarak yabancıların en çok geldiği ilde kendilerini böyle keyifli görmek, gecenin belli bir saatinde her yerde rahatça dolaşabiliyorlarsa, rahatça yürüyebiliyorlarsa, eğlenebiliyorlarsa, oturup kalkabiliyorlarsa bu ilimizin güvenli olduğunu gösteriyor. İnşallah biz de bu gayretlerimizi artıracağız, daha da üzerine koyarak gideceğiz" diye konuştu.