Antalya'da otomobil devrildi

Antalya Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği 07 BRH 698 plakalı otomobil, duvara çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye, otomobildeki 1'i çocuk 3 kişiyi çıkardı. Yaralılar, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.