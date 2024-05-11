Birbiriyle husumetli iki suç örgütüne operasyon

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir’de faaliyet gösteren ve elebaşı Hakan Akdoğan olan organize suç örgütünün, Numan Karakoç’un yönettiği organize suç örgütü ile karşılıklı olarak birbirlerine karşı silahlı eylemlerde bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan polis, iki ayrı suç örgütünün bir süredir birbiriyle husumetli olduklarını saptadı.

Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Polis, çalışmalarının ardından İstanbul ve İzmir’de iki çeteye yönelik operasyon düzenledi. ‘Mahzen-42’ adıyla yapılan operasyonda, Numan Karakoç’un da aralarında bulunduğu 42 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.