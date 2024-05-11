İzmir'de 2 otomobil çarpıştı

İzmir-Aydın Otoyolu Pancar Köprüsü mevkiinde meydana gelen olayda, ters yönde giden Muhtar Erman D. (42) yönetimindeki 27 AAL 924 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Fatma H.'nin (31) kullandığı 20 AID 355 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, her iki otomobil sürücüsünün kaza yerinde öldüğü belirlendi. Fatma H.'nin (31) yanındaki İngiliz uyruklu William Micheal’ın ise hayati fonksiyonlarının devam ettiği tespit edildi. Micheal, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan William Micheal'ın sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.