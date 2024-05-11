Birbirine husumetli 2 suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul ve İzmir’de 'Mahzen-42' operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul Başakşehir’de faaliyet gösteren elebaşılığını cezaevinde bulunan Hakan Akdoğan'ın yaptığı suç örgütü ile Numan Karakoç'un elebaşı olduğu suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda Numan Karakoç'un da aralarında bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 7 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'Tehdit ve mala zarar verme' suçlarını işledikleri belirlendi.

Operasyonları gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek" dedi.