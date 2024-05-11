Öğrenci Sergisi, Gökyay Satranç Müzesi'nde!

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, Gökyay Satranç Müzesi'nde düzenledikleri sergiyle Ankara'nın kültürel hayatına ve iletişim alanındaki akademik etkinliklere önemli bir katkı sağladı. Sergi, müzenin zengin satranç koleksiyonunu ziyaretçilere sunarken aynı zamanda sanat ile satranç arasındaki derin bağları keşfetme fırsatı sundu.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gilmen Senem Gençtürk Hızal'ın da katılımıyla gerçekleşen etkinlik, öğrencilerin yaratıcı eleştirel iletişimciler olmalarını teşvik ediyor.

Dekan Hızal, Gökyay Satranç Müzesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen projeye teşekkürlerini ileterek şunları söyledi: “Öncelikle Gökyay Satranç Müzesi’nin yöneticileri Akın Gökyay, Birten Gökyay ve Müze Müdürü Duygu Nur Sapaz’a emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Başkent Üniversitesi olarak, Prof. Dr. Haberal hocamızın 7/24 çalışma misyonuyla faaliyet gösteren, 26 yıllık deneyime sahip bir fakülteyiz. Öğrencilerimizin yaratıcı ve eleştirel iletişimci olmalarını teşvik etmek amacıyla iletişimde dış paydaş etkileşimini önemsiyoruz.”

Sergi, İletişim ve Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğ. Üyesi Banu Erşanlı Taş, Akademisyen ve Ressam Prof. Dr. Hasan Pekmezci ile Ressam Şükran Pekmezci'nin yanı sıra diğer öğretim görevlilerinin katılımıyla gerçekleşti. Bu etkinlik, öğrencilerin sanatsal ve akademik gelişimine önemli bir katkı sağladı.

Gökyay Satranç Müzesi Yöneticisi Akın Gökyay ise açılış konuşmasında Başkent Üniversitesi öğrencileri ve hocalarına teşekkürlerini ileterek, müzenin Ankara'nın kültürel hayatına sağladığı katkıyı vurguladı.

Bu önemli etkinlik, öğrencilerin sanatsal ve akademik gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra Ankara'nın kültürel yaşamına da renk kattı. Sergi, Gökyay Satranç Müzesi'nin eşsiz tarihi koleksiyonunu keşfetmek isteyen herkes için büyük bir fırsat oldu ve toplumun satranç ve iletişim alanındaki etkinliklere olan ilgisini artırdı.