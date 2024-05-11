ODTÜ'de İsrail'in saldırıları protesto edildi

Üniversite öğrencisi grup, ellerinde "Nehirden denize özgür Filistin" ve " Gazze'de soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attı.
Toplanan grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesini istedi.
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.