- Asayiş

Elazığ’da PKK’ya ait malzemeleri ele geçirildi

Elağız’da jandarma ekiplerinin Arıcak ilçesinde düzenlediği Şehit Jandarma Er Süleyman Akan-09 operasyonunda tespit edilen terör örgütü PKK’lı teröristlerin kullandığı mağarada silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Elazığ’da PKK’ya ait malzemeleri ele geçirildi
Elazığ’da PKK’ya ait malzemeleri ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Arıcak ilçesi Görese Dağı bölgesinde düzenlenen Şehit Jandarma Er Süleyman Akan-09 operasyonunda, PKK’lı teröristlerin kullandığı değerlendirilen mağara tespit edildi. Mağaranın içerisinde yapılan aramada silah, yaşam malzemeleri ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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11 May 2024 - 06:46 DHA - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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