Elazığ’da PKK’ya ait malzemeler ele geçirildi

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Arıcak ilçesi Görese Dağı bölgesinde düzenlenen Şehit Jandarma Er Süleyman Akan-09 operasyonunda, PKK’lı teröristlerin kullandığı değerlendirilen mağara tespit edildi. Mağaranın içerisinde yapılan aramada silah, yaşam malzemeleri ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.