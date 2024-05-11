TPAO'ya personel alınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Enerjide bağımsızlığımıza giden yolda nitelikli insan gücümüz en büyük hazinemiz.

Ülkemizin dört bir yanında yeraltı zenginliklerimizi ekonomiye kazandırmak amacıyla faaliyetler yürüten TPAO bünyesinde görev üstlenecek yeni mesai arkadaşları arıyoruz.

Petrolün kalbi olarak gördüğümüz Şırnak'ta bizimle yol yürüyecek 28'i mühendis olmak üzere toplamda 150 personel için alım sürecini İŞKUR üzerinden başlattık. Yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden "Hayırlı olsun" dileklerimi iletiyorum."