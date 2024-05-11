Adana'da kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kozan-Kadirli Karayolu Faydalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Ağaçdelen yönetimindeki 01 UD 321 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 80 AZ 762 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücü Ahmet Ağaçdelen ile Mustafa Talha Durmuş (24), Abdussamed Yiğit (26), Osman Efe Ağaçdelen (15), Adem Yiğit (59) ve Esme Durmuş (54), itfaiye erleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Ağaçdelen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.