Husumetlisini ayağından vurdu

Olay, saat 22.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi B214 Sokakta meydana geldi. Süleyman G., aralarında daha önceden husumet bulunan Yıldırım K.'yı konuşmak için oturduğu evinin önüne gelerek dışarıya çağırdı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Süleyman G. yanında getirdiği tabanca ile Yıldırım K.'ya ateş açtı. Ayağından yaralanan Yıldırım K. acı içinde yere yığılırken, şüpheli Süleyman G. ise olay yerinden kaçtı. Silah sesi üzerine dışarıya çıkan mahalleli durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Yıldırım K., Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.