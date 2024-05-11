Kamu İhale Kurulu Başkanlığı'na yeni atama

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Cumhurbaşkanlığı tarafından Kamu İhale Kurulu Başkanlığına Hamdi Güleç atandı. Karar ile birlikte Mehmet Bıçkıcı İkinci Başkan olarak atanırken, Kamu İhale Kurulu üyeliklerine ise Osman Şahin, Halil Yılmaz, Mehmet Aydın, Kadir Cabur, Mehmet Demiroğlu ve Necmi Keskinsoy atandı.
Kararda, atamaların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 53’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7’nci maddeleri gereğince gerçekleştirildiği belirtildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.