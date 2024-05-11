- Gündem

Kamu İhale Kurulu Başkanlığı'na yeni atama

Kamu İhale Kurulu Başkan, İkinci Başkan ve üyeliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımladı. Yayımlanan karara göre Kamu İhale Kurulu Başkanlığına Hamdi Güleç atandı.

Kamu İhale Kurulu Başkanlığı'na yeni atama mask
Kamu İhale Kurulu Başkanlığı'na yeni atama
Haber albümü için resme tıklayın

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Cumhurbaşkanlığı tarafından Kamu İhale Kurulu Başkanlığına Hamdi Güleç atandı. Karar ile birlikte Mehmet Bıçkıcı İkinci Başkan olarak atanırken, Kamu İhale Kurulu üyeliklerine ise Osman Şahin, Halil Yılmaz, Mehmet Aydın, Kadir Cabur, Mehmet Demiroğlu ve Necmi Keskinsoy atandı.

Kararda, atamaların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 53’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7’nci maddeleri gereğince gerçekleştirildiği belirtildi.

# Kamu İhale Kurulu, Hamdi Güleç, ile, ISE

11 May 2024 - 03:21 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL