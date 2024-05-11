Kaza, saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Hayranlı köyü yakınlarında meydana geldi. A.S. (28) idaresindeki 58 TL 049 plakalı otomobile, S.A. (40) yönetimindeki 58 ABP 893 plakalı otomobil arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, A.S.'nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan A.A. (28) ve B.A. (28) yaralanırken, arka koltukta bulunan köpek sıkıştı. AFAD ekiplerinin 20 dakika süren çalışmanın ardından köpek, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların ve kurtarılan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla, ilgili soruşturma başlatıldı.
- Asayiş
Kazada köpek araçta sıkıştı
Sivas’ta, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan bir köpek ise İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.