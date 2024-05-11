Refüjü aşan İETT otobüsü karşı şeride geçti

Olay, akşam saatlerinde Başıbüyük-Samandıra yolu üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjü aşarak karşı şeride geçti. Olay anı, otobüsün arkasındaki araçta bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüde, kontrolden çıkan otobüs refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kısa sürede direksiyon hakimiyetini sağlayan şoför kendi şeridine geçerek yoluna devam etti. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.