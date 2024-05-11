- Asayiş

Refüjü aşan İETT otobüsü karşı şeride geçti

Maltepe'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kaza anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Refüjü aşan İETT otobüsü karşı şeride geçti
Refüjü aşan İETT otobüsü karşı şeride geçti
Video için play'e tıklayın

Olay, akşam saatlerinde Başıbüyük-Samandıra yolu üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjü aşarak karşı şeride geçti. Olay anı, otobüsün arkasındaki araçta bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüde, kontrolden çıkan otobüs refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kısa sürede direksiyon hakimiyetini sağlayan şoför kendi şeridine geçerek yoluna devam etti. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.

# Refüjü, aşan, İETT, otobüsünün, karşı, şeride, geçti, geldi, meydana, ile

11 May 2024 - 03:03 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL