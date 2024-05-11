Silahlı saldırıya uğrayan kardeşlerden biri öldü

Olay, saat 21.00 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Taştepe Sokakta meydana geldi. Ali Özgün yönetimindeki 06 DFH 797 plakalı minibüs seyir halindeyken kimliği belirlenmeyen kişi veya kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda Ali Özgün boynundan, kardeşi Remzi Özgün de sırtından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kardeş de, çevredekilerin yardımıyla yakındaki Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Remzi Özgün, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi, Ali Özgün'ün ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Saldırı haberini alan Özgün kardeşlerin yakınları hastaneye akın etti. Bunun üzerine hastane önünde çevik kuvvet polisi tarafından önlem alındı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.