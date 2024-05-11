- Asayiş

Elazığ’da kaza: 7 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Elazığ’da kaza: 7 yaralı mask
Elazığ’da kaza: 7 yaralı
Elazığ’da kaza: 7 yaralı
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Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Malatya karayolu, Hankendi mevkisinde meydana geldi. M.S. idaresindeki 23 DT 480 plakalı otomobil ile O.B.K. yönetimindeki 34 FTB 596 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlardaki 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından yaralılar kentteki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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11 May 2024 - 01:37 DHA Elaziğ- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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