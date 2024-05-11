- Eğitim

Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlığa bağlı olan, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçlarının belli olduğunu duyurdu.

Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı mask

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan  yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması için başvuru şartlarını taşıyan öğretmenlerin 3-6 Mayıs tarihleri arasında yaptıkları başvurular sonuçlandı. Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yapılacak."

# Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen, SONUÇ, özel, 2024

11 May 2024 - 01:20 Ankara- Eğitim

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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