Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması için başvuru şartlarını taşıyan öğretmenlerin 3-6 Mayıs tarihleri arasında yaptıkları başvurular sonuçlandı. Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yapılacak."
?Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama Sonuçları Açıklandı
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— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) May 10, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.