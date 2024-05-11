‘Bayğaralar’ organize, Suç örgütü, elebaşı, Yakalandı

Adana’da çok sayıda cinayet, yaralama, tehdit, yağma gibi suça karışan ve ‘Bayğaralar’ olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara, kaçtığı Yunanistan’da INTERPOL ekiplerince yakalandı. Adana Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara, Yunanistan'da INTERPOL birimlerince ülkemize iade edilmek amacıyla tutuklanmıştır. Suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek olup ilimizin ve ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik hiçbir yapılaşmaya asla müsaade edilmeyecektir” denildi.