Adana’da çok sayıda cinayet, yaralama, tehdit, yağma gibi suça karışan ve ‘Bayğaralar’ olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara, kaçtığı Yunanistan’da INTERPOL ekiplerince yakalandı. Adana Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara, Yunanistan'da INTERPOL birimlerince ülkemize iade edilmek amacıyla tutuklanmıştır. Suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek olup ilimizin ve ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik hiçbir yapılaşmaya asla müsaade edilmeyecektir” denildi.
- Asayiş
‘Bayğaralar’ organize suç örgütü elebaşı yakalandı
Adana’da ‘Bayğaralar’ olarak bilinen organize suç örgütünün, kırmızı bültenle aranan elebaşı Ramazan Bayğara, INTERPOL ekiplerince Yunanistan’da yakalandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.