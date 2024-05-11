- Asayiş

Konya'da bıçaklı kavga

Konya'da Sıtkı Fidan, cadde üzerinde tartıştığı Ahmet G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kaçan Ahmet G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Konya'da bıçaklı kavga
Konya'da bıçaklı kavga
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Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Baraj Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet G. ve Sıtkı Fidan, belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet G., Fidan'ı göğsünden bıçakla yaraladı. Fidan kanlar içinde yere yığılırken, Ahmet G. de olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Fidan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kaçan Ahmet G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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11 May 2024 - 01:01 DHA Konya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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